Arrestato mentre si aggirava nei pressi della linea di confine tra Italia e Svizzera | era evaso dai domiciliari a Pordenone

Arresto al confine per evasione dal regime di semilibert√†. La polizia di Stato di Como ha arrestato domenica 13 luglio un cittadino nigeriano di 25 anni, residente in Friuli Venezia Giulia, rintracciato mentre si aggirava nei pressi della linea di confine tra Italia e Svizzera, a Ponte Chiasso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

