LIVE Italia-Cina 13-11 Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | grande vittoria del Setterosa che passa il turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Ottima vittoria del Setterosa, anche se, non senza sbavature difensive. La Cina si dimostra una nazionale in crescita, da segnalare le triplette di Bianconi e Bettini. La prossima sfida è ai limiti dell’impossibile, contro una delle pretendenti al titolo, l’Ungheria. Ma il Setterosa è qui per imparare in vista delle prossime Olimpiadi. Finisce qui, Italia-Cina 13-11. L’Italia passa il turno. 0.20 Rete della Cina, ma oramai è tutto finito, passerà l’Italia, Italia-Cina 13-11. 1.24 Goooooooooool, Bianconi mette forse al sicuro il risultato, Italia-Cina 13-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 13-11, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: grande vittoria del Setterosa che passa il turno!

