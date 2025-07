Vigili del Fuoco in grande affanno A Modena mancano 65 unità di personale

"Con la mobilità di giugno il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena ha subito la partenza di ulteriori 25 unità che si aggiungono alle 40 che già mancavano per completare l'organico del Comando. Pertanto a questo punto mancano circa 65 persone per effettuare i servizi di soccorso". E' il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

