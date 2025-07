gli incredibili anni novanta in mostra a palazzo mediceo e scuderie granducali di seravezza

Dal 12 aprile, presso il prestigioso Palazzo Mediceo e Scuderie Granducali di Seravezza, in provincia di Lucca, si potrà fare un viaggio nel tempo per rivivere la magia degli incredibili anni Novanta. " Ritorno ai ’90. La prima mostra sul decennio che ha cambiato il mondo ", è un'installazione espositiva curata nei dettagli, un'antologia omnicomprensiva su come l'ultimo decennio del Novecento ha plasmato la società . La mostra è la chiusura di un ciclo che si è aperta con la mostra "Ritorno agli Ottanta" e "Divismo spettacolo cultura (1950-1980) La Bussola di Bernardini". Gli anni Novanta sono stati forieri di enormi trasformazioni politiche, economiche e culturali, che hanno tracciato la direzione per gli anni Duemila. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

