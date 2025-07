Ladro di bancomat ' tradito' dalle notifiche sullo smartphone

Un 24enne, mentre si trovava all’interno degli uffici della stazione dei carabinieri di Genova San Teodoro per denunciare il furto della carta di credito, ha ricevuto sul proprio cellulare un alert dalla banca che comunicava l’utilizzo della carta sottratta presso un tabacchino poco distante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

