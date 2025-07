Andrea Cavallari evaso da due settimane | Ecco dove si nasconde

Il confine tra legalità e crimine, tra la giustizia e chi tenta di eluderla, a volte si assottiglia in modo inquietante. Quando una fuga non è un gesto improvvisato, ma il risultato di un piano meticoloso, ogni dettaglio assume un peso diverso. I percorsi, gli studi, le relazioni familiari, perfino una laurea in Scienze giuridiche possono trasformarsi in tessere di un puzzle più ampio, pensato con lucidità e freddezza. Leggi anche: Andrea Cavallari in fuga, diffusa una nuova foto segnaletica: come è diventato adesso Il sospetto si insinua proprio lì, nella normalità di una giornata che avrebbe dovuto segnare un traguardo personale: un giovane uomo che si laurea, festeggia con i suoi cari, riceve un regalo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Andrea Cavallari evaso da due settimane: “Ecco dove si nasconde”

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

