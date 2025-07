Vanessa Lazzari firma con l’Acf arezzo | contratto fino al 2026

Arezzo, 17 luglio 2025 – ACF Arezzo comunica di aver acquistato le prestazioni sportive di Vanessa Lazzari che firma con il club fino al 2026. Attaccante classe 2000, Lazzari è cresciuta nel settore giovanile del Brescia. Ha poi esordito in Serie B nella stagione 202021 con l’Orobica Bergamo, squadra con cui successivamente ha giocato per due stagioni in Serie C. Nella scorsa annata è tornata in cadetteria indossando la maglia del Pavia Academy, con cui ha disputato 29 partite e realizzato 7 gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

