Beukema stesso iter di Lucca con il Napoli | visite mediche oggi pomeriggio Tmw

Sam Beukema firmerĂ nelle prossime ore il contratto che lo legherĂ al Napoli fino al 2030 con uno stipendio da 3 milioni di euro netti. E questo pomeriggio dovrebbe svolgere anche lui, insieme a Lorenzo Lucca, le visite mediche con gli azzurri prima di raggiungere la squadra in ritiro a Dimaro. Oggi visite mediche sia per Beukema che per Lucca con il Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: Sam Beukema si aggregherĂ ai suoi nuovi compagni che inizieranno la stagione con la prima parte di ritiro a Dimaro: identico iter per Lorenzo Lucca, che tra un’ora è atteso a Linate per la partenza in direzione Capitale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema, stesso iter di Lucca con il Napoli: visite mediche oggi pomeriggio (Tmw)

In questa notizia si parla di: beukema - lucca - napoli - visite

Il Mattino: «Lucca, Beukema e Musah: Napoli accelera su tre fronti. Ma il nodo Juanlu rallenta la missione spagnola» - Il Mattino: «Lucca, Beukema e Musah: Napoli accelera su tre fronti. Ma il nodo Juanlu rallenta la missione spagnola»"> «Lucca, Beukema e Musah: Napoli accelera su tre fronti.

NM Live – Beukema profilo giusto per il Napoli, Nunez o Lucca? Con entrambi fai un buon affare - Savino, Corbo, Pavarese, Fontana ed Agostini hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.

Lucca, Lang, Beukema: le ultime news sulle trattative - Le ultime notizie sulle trattative della società partenopea. Gianluca Di Marzio, giornalista Sky esperto di calciomercato, sulla pagina social X ha fatto il punto della … L'articolo Lucca, Lang, Beukema: le ultime news sulle trattative proviene da ForzAzzurri.

Visite mediche per #Lucca ma non solo, anche un altro acquisto potrebbe svolgere quest'oggi https://pianetanapoli.it/sky-lucca-visite-mediche-nel-pomeriggio-forse-ci-sara-anche-beukema/… #SscNapoli #Lucca #Beukema #DiMarzio #SkySport Vai su X

Visite mediche prenotate per #Beukema e #Lucca: ultimi dettagli sulle commissioni https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Visite-mediche-prenotate-per-Beukema-e-Lucca--ultimi-dettagli-sulle-commissioni-141278.aspx #Napoli Vai su Facebook

Beukema e Lucca, visite per il Napoli, poi diretti a Dimaro; Napoli, visite mediche per Lucca. In chiusura anche Beukema; Napoli, oggi le visite di Lucca. Si lavora per il via libera anche per Beukema.

Calciomercato in diretta: Lucca, visite con il Napoli. Beukema, ci siamo. Trattative e affari di oggi - Dalla permanenza di Francisco Conceiçao in bianconero all'offerta presentata dall'Inter per Lookman, gioiello dell'Atalanta. Lo riporta msn.com

Calciomercato Napoli, oggi visite mediche per Beukema e Lucca: in serata saranno a Dimaro - Il ritiro di Dimaro rappresenta l’inizio della nuova stagione e, per alcuni, di una nuova avventura da affrontare nel migliore dei modi, e non stiamo parlando solo di De Bruyne, Marianucci e ... Come scrive msn.com