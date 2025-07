Violenza sulle donne | rinnovato il protocollo per la loro difesa

Un nuovo tassello nella lotta contro la violenza sulle donne e domestica nel territorio lecchese. La Questura di Lecco ha rinnovato nuovamente il "protocollo Zeus" con il Centro italiano per la promozione della mediazione (CIPM) e il centro "La Tartaruga" di psicotraumatologia e terapia EMDR. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Donne vittime di violenza, la Regione paga il supporto psicologico per madri e figli - Un sostegno psicologico per elaborare il trauma e riprendere in mano la propria vita. Ammontano a 550mila euro le risorse destinate dalla Regione alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie che potranno così intraprendere percorsi psicoterapeutici con professionisti iscritti.

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è online il servizio per la presentazione delle nuove domande per il reddito di libertà.

