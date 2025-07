Link Campus University lauree facili | condannati in primo grado l’ex ministro Scotti e i vertici dell’ateneo

Condannati i vertici della Link Campus University per un sistema di lauree facili. La sentenza di primo grado colpisce l’ex ministro Vincenzo Scotti, il rettore e il direttore generale. L’accusa è di aver garantito titoli di studio a studenti, soprattutto agenti, senza esami regolari. La sentenza del tribunale di Firenze Il Tribunale di Firenze ha . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

"Quando ci siamo fermati e come ripartiremo": Lectio Magistralis di Paolo Liguori alla Link Campus University di Roma - Presentata la sua visione umanocentrica post-Covid tra guerre e futuro dell'Intelligenza Artificiale

TFA sostegno X ciclo, i BANDI delle Università [AGGIORNATO con Link Campus, Suor Orsola Benincasa e Cassino] - TFA sostegno X ciclo anno accademico 2024/25: con decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio.

Lauree facili per i poliziotti iscritti al Siulp alla Link Campus University. Grazie a un accordo siglato con il sindacato ideato dal fondatore e presidente dell'università privata Vincenzo Scotti. È la ricostruzione della procura di Firenze accolta dal tribunale che ha

Esami facili alla Link Campus, condannato a Firenze ex ministro Scotti - Il Tribunale poi inflitto 5 anni e 2 mesi al docente Stefano Mustica, 3 anni e 1 mese ad Andrea Pisaniello e 2 anni e 2 mesi ad Alessandro Pisaniello e a Felice Romano, segretario generale del Siulp. Secondo msn.com

