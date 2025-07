Salerno Danza d' aMare 2025 | torna l' appuntamento estivo con la grande danza

Un'estate di emozioni, talento e formazione per tanti giovani danzatori provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei. Dal 17 al 20 luglio, Salerno accoglie la 17ÂŞ edizione di Salerno Danza d'aMare, una manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi vive la danza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: danza - salerno - amare - torna

“Salerno Danza Festival”, in Cilento dal 18 al 20 luglio 2025: Tra corpi e territori, la danza come relazione e resistenza - Dalle piazze storiche di Gioi al Teatro Kamaraton di Camerota, un trittico di giornate per attraversare la contemporaneità con il linguaggio del corpo Salerno Danza Festival torna ad abitare il Cilento con una serie di appuntamenti che intrecciano creazione coreografica, site-specific e azione scenica.

Salerno Danza d'aMare: l’evento dell’estate torna a far sognare - L’estate parla il linguaggio della danza: inclusiva, formativa, indimenticabile Dal 17 al 20 luglio 2025, la città di Salerno si trasformerà in un palcoscenico vivace e accogliente con Salerno Danza d’aMare, l’appuntamento estivo più atteso da chi ama la danza.

Salerno, il Professional Ballet festeggia 47 anni di danza - Quarantasette anni di impegno, passione e formazione artistica: il Professional Ballet di Pina Testa si prepara a portare in scena il Saggio Spettacolo 2025, articolato in quattro appuntamenti dal 29 maggio al 29 giugno al Teatro delle Arti di Salerno, tra danza classica, moderna, hip hop e.

#danza #esseredanza #scuoladidanza #dancer #danza #danzabimbe #danzaclassica #amore #studio Vai su Facebook

Salerno Danza d'aMare 2025: torna l'appuntamento estivo con la grande danza; Torna Salerno Danza d'aMare, 17 - 20 luglio al Centro Sociale; Salerno Danza d'aMare: l’evento dell’estate torna a far sognare.

Salerno Danza d'aMare 2025: torna l'appuntamento estivo con la grande danza - Un contesto formativo serio ma sempre accessibile, dove ogni partecipante – indipendentemente dall'età o dal ... salernotoday.it scrive

Torna Salerno Danza d'aMare, 17 - 20 luglio al Centro Sociale a Salerno - Un contesto formativo serio ma sempre accessibile, dove ogni partecipante – indipendentemente dall’età o dal liv ... Lo riporta informazione.it