Milano la mappa dei cantieri finiti nel mirino della procura | dal' ex Pirellino alle palazzine del Villaggio olimpico

Non solo il casus belli rappresentato dall'ex Pirellino, nel mirino della Procura anche le palazzine del Villaggio Olimpico, parte della più ampia riqualificazione dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, la mappa dei cantieri finiti nel mirino della procura: dal'ex Pirellino alle palazzine del Villaggio olimpico

L'edilizia selvaggia a Milano, anche il sindaco Sala è indagato: i progetti al centro dell'inchiesta; I progetti al centro dell’inchiesta urbanistica su Milano; Urbanistica di Milano nel mirino della Procura, indagati Sala, Boeri e Catella.

Milano, la mappa dei cantieri finiti nel mirino della procura: dal'ex Pirellino alle palazzine del Villaggio olimpico - Non c'è una sola zona nel mirino della Procura quanto piuttosto tanti progetti immobiliari, capaci insieme di ... Da msn.com

Urbanistica di Milano nel mirino della Procura, indagati Sala, Boeri e Catella - Il sindaco di Milano Beppe Sala è indagato per presunti reati legati alla gestione dell’urbanistica cittadina. notizie.tiscali.it scrive