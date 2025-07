Cosa faceva al volante Incidente scuolabus morta la maestra | la scoperta shock sull’autista

Una tragedia che ha sconvolto la provincia di Como e ora potrebbe avere un colpevole. La Procura ha chiesto l’arresto dell’autista dello scuolabus coinvolto nell’incidente mortale del 19 maggio scorso a Lomazzo. L’uomo, secondo gli inquirenti, stava usando il cellulare mentre guidava. Nello schianto perse la vita una maestra di 43 anni e rimasero feriti numerosi bambini. Dopo due mesi di accertamenti, la magistratura ha chiesto per lui la misura degli arresti domiciliari. Il terribile incidente avvenne sull’autostrada Pedemontana, all’altezza di Lomazzo (Como). Quel giorno, un pullman carico di bambini della scuola primaria di Cazzago Brabbia (Varese) rientrava da una gita al Museo del cavallo giocattolo di Grandate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa faceva al volante”. Incidente scuolabus, morta la maestra: la scoperta shock sull’autista

