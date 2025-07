Francis Kaufmann in carcere a Rebibbia | Non so perché sono qui sono innocente

Francis Kaufmann, cittadino americano di 46 anni, si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Rebibbia dopo l’estradizione in Italia. È accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, la figlia di appena 11 mesi. Nel primo interrogatorio davanti al procuratore e al gip, Kaufmann ha scelto di non rispondere, ma successivamente ha espresso forti critiche sulle condizioni di detenzione. Le due vittime sono state trovate senza vita il 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Dopo settimane di indagini, l’arresto di Kaufmann è avvenuto in Grecia, dove era stato fermato per questi gravi fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francis Kaufmann in carcere a Rebibbia: “Non so perché sono qui, sono innocente”

Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij - Arcivescovo emerito di Bangkok, il cardinale thailandese ha guidato la Chiesa del suo Paese con attenzione al dialogo interreligioso e alla formazione

