Israele costruisce corridoio Magen Oz di 15km a Gaza Khan Younis divisa in 2 delirio Idf | Smantelleremo e divideremo palestinesi

Il progetto sarebbe ispirato alle vecchie “rotte di Filadelfia”, le zone cuscinetto progettate per frammentare Gaza con il pretesto della sicurezza Un nuovo corridoio militare, soprannominato “Magen Oz”, taglia in 2 la Striscia di Gaza meridionale da est a ovest, attraversando completamente l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele costruisce corridoio “Magen Oz” di 15km a Gaza, Khan Younis divisa in 2, delirio Idf: “Smantelleremo e divideremo palestinesi”

