Strangola e uccide l’ex moglie in strada

Una 34enne è stata strangolata e uccisa in strada dall’ex marito. É accaduto a Macherio, un comune in provincia di Monza e Brianza. L’ennesimo femminicidio si è consumato in strada nella serata di mercoledì 16 luglio a Macherio, un comune in provincia di Monza e Brianza. La vittima è una donna di 34 anni che è stata strangolata dall’ex marito dopo una lite poco prima della mezzanotte di mercoledì. Non vedendola tornare a casa dopo il lavoro, i figli adolescenti – preoccupati per la mamma – hanno lanciato l’allarme e i carabinieri sono intervenuti e hanno fermato l’uomo per interrogarlo. Leggi anche–> Milano, indagato il sindaco Giuseppe Sala L’ex marito e la 34enne si trovavano in strada vicino casa della donna e tutto si sarebbe consumato prima della mezzanotte davanti ad alcuni passanti che hanno allertato gli uomini in divisa mentre i figli di lei hanno chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Strangola e uccide l’ex moglie in strada

In questa notizia si parla di: strada - strangola - uccide - moglie

Strangola la moglie in strada davanti ai passanti, morta una 34enne: fermato il marito - Una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dal marito a Macherio (Monza e Brianza). Il femminicidio sarebbe venuto davanti agli occhi di alcuni passanti.

Macherio, strangola la moglie in strada uccidendola sul posto - ABBONATI A DAYITALIANEWS Uccisa davanti ai passanti nella notte del 16 luglio. Un nuovo caso di femminicidio scuote la Lombardia.

Strangola la ex moglie in strada, i figli della donna danno l'allarme: erano preoccupati perché non era rientrata dal lavoro - Una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dall'ex marito nella serata di mercoledì 16 luglio a Macherio, un comune in provincia di Monza e Brianza.

Strangola la moglie in strada davanti ai passanti, morta una 34enne: fermato il marito; Bergamo, tenta di strangolare studentessa con un laccio vicino alla stazione. Il «bersaglio» scelto a caso fra i passanti; Omicidio baby sitter Milano, compagno in cella: 'Può inquinare prove'.

Strangola la moglie in strada davanti ai passanti, morta una 34enne: fermato il marito - Una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dal marito a Macherio (Monza e Brianza). Lo riporta fanpage.it

Strangola la ex moglie in strada, i figli della donna danno l'allarme: erano preoccupati perché non era rientrata dal lavoro - Una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dall'ex marito nella serata di mercoledì 16 luglio a Macherio, un comune in provincia di Monza e Brianza. Riporta msn.com