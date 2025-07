New York scheletro di dinosauro venduto per 30 milioni di dollari

Lo scheletro di dinosauro Ceratosaurus nasicornis è stato venduto all’asta per la cifra record di 30,5 milioni di dollari, durante un’asta di reperti geologici e archeologici rari, tenutasi a New York. La vendita è partita da 6 milioni, con rilanci progressivi fino a superare di gran lunga la stima iniziale di 4-6 milioni. I resti del dinosauro, alto oltre 2 metri e lungo quasi 3, furono scoperti nel 1996 nella Bone Cabin Quarry, in Wyoming. Lo scheletro è stato ricostruito con circa 140 ossa fossili e materiali scolpiti per completare le parti mancanti. Sotheby’s ha confermato che l’esemplare risale a circa 150 milioni di anni fa, nel tardo Giurassico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - New York, scheletro di dinosauro venduto per 30 milioni di dollari

