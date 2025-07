Emma Watson nei guai con la legge | cosa è successo?

Emma Watson coinvolta in un incidente stradale: sanzioni e conseguenze. La celebre attrice Emma Watson, nota per aver interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha recentemente attirato l’attenzione non solo per motivi professionali, ma anche a causa di un episodio legato al codice della strada. Questo evento si è verificato in modo singolare proprio nel giorno del compleanno del personaggio magico che ha reso famosa l’attrice. l’incidente e le sanzioni amministrative. Il fatto e la violazione del limite di velocità . Nel tardo pomeriggio del 31 luglio 2024, Emma Watson è stata sorpresa a superare il limite di velocità in una zona nei pressi di Oxford. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo?

In questa notizia si parla di: emma - watson - guai - legge

Harry Potter, la controfigura di Emma Watson ricorda la scena che ha girato grazie alla pozione polisucco - Flick Miles ha sostituito per dieci anni la star in diverse scene della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.

Emma Watson torna a Cannes con eleganza: look impeccabili tra aeroporto e Croisette - Emma Watson inaugura la sua presenza al Festival di Cannes 2025 con uno stile impeccabile: elegante all'arrivo a Nizza, poi raffinata sulla Croisette in un look Chanel.

Il ritorno a sorpresa di Emma Watson: l'attrice è sbarcata a Cannes 2025 dopo ben 12 anni di assenza e due dall'ultimo red carpet. Ecco che fine ha fatto - Torna sotto i riflettori dopo anni di assenza. E per mostrarsi di nuovo in pubblico Emma Watson sceglie un evento importante.

«Dopo tutto quello che è successo, Pip non vuole più essere coinvolta, ma sembra che i guai la trovino sempre». Dopo la buona accoglienza della prima stagione, emergono le prime informazioni sulla seconda parte di Come uccidono le brave ragazze, la ser Vai su Facebook

Ahi ahi, Emma Watson! La star di Harry Potter si è messa nei guai con la legge; Emma Watson nei guai con la polizia, patente sospesa e multa da capogiro; Emma Watson nei guai: patente ritirata per troppe infrazioni alla guida.

Emma Watson nei guai con la polizia, patente sospesa e multa da capogiro - Non potrà guidare per 6 mesi Emma Watson, l’attrice ha superato il limite di velocità per 4 volte in pochi anni ... dilei.it scrive

Emma Watson nei guai per eccesso di velocità, patente sospesa: a quanto andava? - Emma Watson, volto noto di Harry Potter, perde la patente per sei mesi dopo un’infrazione per eccesso di velocità. Da notizie.it