It.insideover.com - Stipendi pubblici quadruplicati, la mossa di al-Jolani per salvare l’amministrazione siriana

Leggi su It.insideover.com

Il ministro delle Finanze siriano ha recentemente annunciato un aumento del 400% deglidei dipendenti, una misura destinata a suscitare reazioni contrastanti in un Paese devastato da oltre un decennio di conflitto. L’annuncio arriva in un momento in cui la Siria è alle prese con una profonda crisi economica, caratterizzata da un’iperinflazione che ., ladi al-perInsideOver.