Ravenna "Siamo sulla via giusta, ora altri gol"

Andrea Venturini è stato fra i protagonisti del successo corsaro del, domenica scorsa a Prato. Il suo gol segnato al 16’ del 1° tempo su assist di Guida, ha sbloccato il match del Lungobisenzio, poi finito 3-0: "Il mestiere di noi difensori – ha commentato il ventottenne ‘centrale’ cesenate – è quello di evitare i gol, ma ben venga la soddisfazione della rete personale. Finalmente ho segnato anch’io. Aspettavo questo momento da tempo. Avevo avuto alcune opportunità, ma la palla non voleva entrare. Spero di farneda qui alla fine. Sono contento perché sono riuscito a sbloccare il match proprio contro il Prato che, da oltre 5 gare, non subiva reti. L’aspetto più importante per il mio ruolo resta tuttavia l’ennesima gara senza reti al passivo". Il bilancio di Venturini, che in carriera ha già vinto la serie D con, Fidelis Andria, Alcione Milano e Mantova, è incoraggiante: "Il riassunto individuale della prima parte di stagione è senz’altro positivo.