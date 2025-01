Arrivano altri finanziamenti del governo ai quotidiani di carta. Alessandro Giuli stanzia 10 milioni per resuscitare le terze pagine

Leggi su Open.online

Non esiste più in nessun quotidiano, ma il ministro della Cultura,, si è messo in testa dila terza pagina che dall’inizio del Novecento fu il fiore all’occhiello dei principali giornali italiani. E per farlo ha provato a ingolosire quegli editori che si lamentavano dei tagli aiall’editoria varando un nuovo fondo di 10di euro nel 2025 destinato proprio a quello scopo. La norma è contenuta nel cosiddetto «Piano Olivetti per la cultura» cheha inserito nel decreto-legge approvato daldi Giorgia Meloni il 27 dicembre scorso.La piccola torta verrà distribuita con uno o più decreti dal ministro della CulturaNella relazione di accompagnamento al decreto si spiega infatti che i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 «dispongono l’istituzione, in via sperimentale, di un fondo dedicato al finanziamento della cosiddetta terza pagina, lo spazio che iitaliani dedicavano al mondo della cultura latamente inteso, accogliendo rubriche letterarie, artistiche e mondane.