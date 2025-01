Secoloditalia.it - Paris Hilton in lacrime: le fiamme divorano la sua villa al mare, Hollywood in cenere (Video)

Leggi su Secoloditalia.it

Le colline di Los Angeles bruciano e con loro i sogni dorati di. Un inferno di fuoco sta devastando la California, riducendo inle dimore di lusso di alcune delle più grandi celebrità. La scorsa notte, un nuovo incendio ha inghiottito le colline di, avvicinandosi pericolosamente a luoghi iconici come la Walk of Fame. La città delle stelle si risveglia in una tragedia che non risparmia nessuno, neanche i ricchi del jet set.Ladiridotta in, l’ereditiera della celebre catena di hotel di lusso, ha condiviso il suo pianto sui social. «Inconsolabile oltre ogni parola », si è detta, mentre con la sua famiglia apprendeva dal telegiornale che la suadi Malibu era ormai ridotta in. «Qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere», scrive su X.