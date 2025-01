Meloni - Zelensky, concluso l'incontro a Roma, la solidarietà all'Ucraina e la gratitudine all'Italia. Cosa si sono detti i due leader

Leggi su Open.online

La presidente del Consiglio Giorgiaha ribadito che l’Italia «continuerà a sostenere l’Ucraina e la sua legittima difesa». La parole della premier arrivano a margine di un incontro con il presidente ucraino Volodymyrche era stato annunciato negli scorsi giorni e si ènella serata di oggi, 10 gennaio 2025. I duestati a colloquio nelle stanze di Palazzo Chigi per poco meno di un’ora. In seguito alla conversazione, tramite un post su Xsi è detto «profondamente gratoe al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno». Assieme aldi Kiev, oggi la presidente del Consiglio avrebbe dovuto incontrare anche il presidente statunitense uscente Joe Biden, che però non è partito alla volta diper seguire da vicino l’evolversi degli incendi che stanno devastando la California in queste ore.