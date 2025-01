Luca Marinelli e Joe Wright raccontano ‘M Il figlio del secolo’ | L’importanza del pensiero critico

Leggi su Funweek.it

Dal 10 gennaio, su Sky debutta M. Ildel secolo, serie diretta da Joeispirata al romanzo di Antonio Scurati. La serie ambiziosa e potente, che vedenel ruolo di Benito Mussolini, esplora le radici del fascismo e le sue inquietanti risonanze contemporanee. Abbiamo incontrato il regista e l’attore per discutere del progetto, del suo significato e delle sfide artistiche che hanno affrontato.Cosa le ha fatto dire sì a questo progetto?Joe: «Ogni lavoro che faccio rappresenta un’opportunità per educare me stesso. Ho sentito un forte senso di responsabilità, soprattutto considerando l’attuale ascesa del populismo di estrema destra in molte parti del mondo. Era importante capire cosa fosse davvero il fascismo e da dove provenisse. Questa possibilità di approfondire è stata irresistibile».