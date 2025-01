Tpi.it - La figlia di Licia Colò: “Mamma non c’era mai, ma non ho sofferto. A scuola sono stata bullizata”

“Da piccola mi prendevano in giro, per loro ero una persona privilegiata, maleducata, che era incapace in tutto. Andavo in unaprivata, matrattata molto male, ho vissuto il vero bullismo”. Lo confida Liala Antonino,della conduttrice tv, ospite insieme alla madre nel programma tv La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai Uno.Liala è nata nel 2005 dal matrimonio frae il pittore Alessandro Antonino, che si erano sposati l’anno precedente pochi mesi dopo essersi conosciuti. Il suo nome rappresenta l’unione dei nomi dei due genitori: “Li” sta per, “Al” per Alessandro e la “A” finale sta per “Always”. “Il significato è meraviglioso – riflette la ragazza- ma quando ero più piccola non riuscivo ad apprezzarlo, non riuscivo a vedere questa unicità.