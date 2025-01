Anteprima24.it - Il know-how del Corpo di Polizia Municipale al servizio dei nuovi agenti

Tempo di lettura: 2 minutiIldidi Benevento ha avviato un innovativo programma di formazione teorico-pratica dedicato aiassunti. Questo percorso, erogato interamente in house, valorizza il-how consolidato dele il patrimonio di competenze dei suoi operatori più esperti, che assumono il ruolo di tutor per le nuove generazioni di.Il tutoraggio svolto in forma di affiancamento è finalizzato a fornire agligli strumenti necessari per affrontare con competenza le attività di rilievo in materia distradale,amministrativa egiudiziaria. L’interazione costante tra ie gli operatori più esperti garantisce un apprendimento continuo e mirato, che affianca la conoscenza normativa all’applicazione concreta sul campo.