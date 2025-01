Garmin Instinct 2 | lo smartwatch rugged pensato per gli sportivi oggi a soli 19900€

Ilrestodelcarlino.it - Garmin Instinct 2: lo smartwatch rugged pensato per gli sportivi, oggi a soli 199,00€

Il2 è unodal design robusto e ricco di funzionalità, è ora disponibile su Amazon al prezzo di 199,00€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Questo wearable è perfetto per chi è alla ricerca di un companion affidabile per la gestione delle attività sportive, le avventure all’aperto e il monitoraggio della salute quotidiana. Acquistalo subito con il 20% di sconto2: best buy con il 20% di sconto Progettato per resistere alle condizioni più estreme, il2 vanta un designconforme agli standard militari USA MIL-STD-810, che garantisce resistenza a urti, calore e immersione. Con una cassa da 45 mm in un elegante colore Graphite, va benissimo sia per le attività outdoor che per la vita quotidiana. È in grado di offrire fino a 28 giorni di autonomia in modalità, risultando così perfetto per chi non vuole preoccuparsi di ricaricarlo frequentemente.