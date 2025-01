Napolipiu.com - Chiesa al Napoli se parte Kvaratskhelia: la richiesta di Conte

Gli azzurri pianificano il possibile dopo-Kvara con il PSG in pressing. De Laurentiis fissa il prezzo a 80 milioni,ha già indicato i sostituti.Il futuro di Khvichapotrebbe essere lontano da. Il PSG avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore, pronto a sferrare l'assalto decisivo già nella finestra di gennaio. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo: servono almeno 80 milioni di euro cash per sedersi al tavolo delle trattative.La dirigenza azzurra, intanto, non si fa trovare impreparata e lavora su più fronti per individuare il sostituto ideale. Il primo nome sulla lista di Giovanni Manna è quello di Edon Zhegrova, talento del Lille che ha stregato gli osservatorinopei. Il 25enne kosovaro, già seguito in passato da diverse squadre italiane, ha particolarmente impressionato nei recenti match di Champions League contro la Juventus.