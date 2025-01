Metropolitanmagazine.it - Tina Cipollari cerca l’amore a Uomini e Donne e diventa ufficialmente una nuova tronista

Dopo 25 anni dalla prima volta: da concorrente a opinionista l’icona e pilastro portante della trasmissione è pronta are. A dare l’annuncio la stessa Redazione, che ha dato il via alle selezioni per gli aspiranti candidati che vorranno tentare la fortuna come anime gemelle delll’opinionista.è ladi: l’annuncioTorna dunque sul trono, che ha deciso di ritrovare. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi sarà infatti di nuovo dalla parte dei concorrenti a quasi 25 anni dalla sua prima esperienza nello storico programma. Era infatti il 2000 quando prese parte a quella che all’epoca era la quinta edizione dila prima con troniste e tronisti).