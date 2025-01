Lookdavip.tgcom24.it - Rihanna scocca la freccia e mostra il lato B: gli scatti in intimo

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Dal rosso natalizio al rosso. di San Valentino. Come ogni anno, ci pensaa traghettarci verso la festa degli innamorati. Prematuro? Il business è business, meglio portarsi avanti. Abituata a sedurre, l’artista sfodera tutto il suo sex appeal. Riri ha pubblicato su Instagram una serie di foto piccanti dove indossa un completoche lascia davvero poco all’immaginazione. “Torna qui e amami” scrive: chi non accetterebbe la proposta?Businesswoman provocanteIn posa con il rossetto Fenty Beautysta crescendo due bimbi piccoli, RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers, nati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. La star però dedica del tempo anche al compagno Asap Rocky, a sé stessa e ai suoi progetti imprenditoriali. Abbandonata, per ora, la musica, Riri fa principalmente la businesswoman.