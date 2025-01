Romadailynews.it - Ricercato per tentato omicidio e rapina: arrestato 35enne a Roma

Leggi su Romadailynews.it

Fermato dopo quattro anni di latitanza, dovrà scontare quasi un anno di carcere.Dopo quattro anni di latitanza, un uomo di 35 anni,pere reati legati al traffico di droga, è stato.L’ordine di carcerazione, emesso nel luglio 2021 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello del Tribunale di, è stato eseguito ieri mattina dagli agenti del Commissariato San Lorenzo.Il sospettato, di origini nigeriane e domiciliato a, è stato notato in piazzale del Verano mentre si aggirava con fare sospetto. Alla vista degli agenti, è sceso rapidamente da un autobus e si è allontanato a piedi lungo via Tiburtina. Insospettiti, i poliziotti lo hanno seguito e fermato per un controllo.Nel tentativo di sfuggire, l’uomo ha reagito con forza, ma dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato e portato negli uffici del Commissariato San Lorenzo per ulteriori accertamenti.