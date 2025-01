Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Branch comanda tra le moto dopo 105 km, Al Rajhi davanti nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.05– In attesa del passaggio di Mason Klein, leader151 km, troviamo la Honda dello spagnolo Tosha Schareina con il miglior tempo provvisorio al rilevamento del km 192 con un vantaggio di 2’03” su Sanders, 6’09” su Gonçalves, 7’13” sue 7’34” su Howes.10.00– Ben 19 rider sono transitati all’intermedio dei 65 km e al comando si trova sempre il saudita Yazeed Alsu Toyota con il tempo di 45’01”, segue Toby Price a un distacco di 2’18” e il lituano Rokas Baciuska a 2’31”. Il leader della classifica generale Henk Lategan è quarto a 2’49”.9:44 CAMION – Cominciata la gara!09.35– Mason Klein resta in vetta anche151 km con 1’41” su Schareina, 3’39” su Sanders e addirittura 7’17” su.09.30– Arrivano sempre più rider ai 27 km e abbiamo un quadro sempre più chiaro della classifica: in testa c’è Al, poi Henk Lategan a 43? e Toby Price a 52?: al momento è tripletta Toyota, ma laè appena cominciata.