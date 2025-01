Lettera43.it - È morto Rino Tommasi, il giornalista aveva 90 anni

Leggi su Lettera43.it

Il mondo dello sport e del giornalismo piange la morte di, storico cronista di tennis e boxe,l’8 gennaio a 90. Nato a Verona il 23 febbraio 1934, iniziò la sua carriera giornalistica nel 1953. Ex giocatore di tennis, è stato un’icona delle telecronache tennistiche, formidabile in coppia con GiClerici, con cui ha commentato i principali eventi sportivi su emittenti come Telecapodistria, Tele+ e Sky Sport fino al 2010.Di lui GiBrera disse: «Un cervello essenzialmente matematico, capace di digressioni etico-fantastiche»Oltre al tennis,seguì anche la boxe, conducendo negliOttanta il celebre programma televisivo La grande boxe. Due volte premiato come Tennis Writer of the Year dall’Atp nel 1982 e nel 1991. Giani Brera lo definiva «un cervello essenzialmente matematico però capace di digressioni epico-fantastiche.