Dobbiamo interrompere, notizia urgente”. Storie Italiane, Eleonora Daniele ferma tutto

Durante una recente puntata di, la conduttriceha interrotto la trasmissione per annunciare il rientro in Italia di Cecilia Sala, giornalista italiana che era stata arrestata a Teheran mentre realizzava un reportage sulle proteste in Iran. “Devo interrompervi un attimo per leggere un’agenzia appena arrivata – dice visibilmente emozionata– Palazzo Chigi ha annunciato che Cecilia Sala sta rientrando in Italia. È decollato pochi minuti fa da Teheran l’aereo che sta riportando la giornalista a casa.”.>> “Cecilia Sala è libera”. L’annuncio di Giorgia Meloni: cosa è successo in queste oreCecilia Sala, nota per il suo podcasts e per le collaborazioni con testate internazionali, si trovava in Iran per documentare le manifestazioni scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini.