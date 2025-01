Ilrestodelcarlino.it - Caccia al nuovo Paperone. Sopra i 50, forse un turista: "Da qui tante comitive: passavano e compravano"

Ma chi è il vincitore? In tabaccheria se lo domandano tutti e trovare una risposta non è facile: "Nell’ultimo mese c’è stato un altissimo flusso, non solo di pesaresi ma anche di persone provenienti da fuori", afferma Lucia Orazi, moglie di Marcello Bucci, il titolare della tabaccheria Cardinali di piazzale Lazzarini dove è stato vinto il secondo premio della lotteria Italia, per due milioni e mezzo di euro. Un momento, riavvolgiamo il nastro. Serie T e guardiamo bene la numerazione. Lucia e la sua commessa Raffaella Pensalfini ci pensano: "Guardi – dice Lucia – mi vengono in mente alcuneche sono uscite dal teatro Rossini e che si trovavano a Pesaro per la chiusura dell’anno di Capitale della cultura. Pensiamo a loro. Ho come la sensazione che il biglietto sia stato venduto non a un pesarese ma a qualcuno di fuori.