Lapresse.it - Tennis, Sinner inizia il 2025 con una vittoria: battuto Poporyn in match di esibizione

“Il primo Slam della stagione può essere carico di tensione, ma so quanto abbiamo lavorato in queste settimane. Sono fiducioso”. Così ilta azzurro Jannikdopo la sfida con Alexei Popyrin,6-4 7-6(2) in undiper la Opening Week, la serie di eventi organizzati all’Australian Open nella settimana delle qualificazioni. L’incasso di questosarà devoluto alla AustralianFoundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso ilopportunità di un futuro migliore ai bambini.“Il 2024 è stata una stagione fantastica ma è il passato” ha detto dopo la partita, evidentemente contento di essere tornato a Melbourne dove la sua carriera hato ad accelerare verso la gloria. “E’ una città meravigliosa, qui mi sono successe cose speciali in campo e fuori.