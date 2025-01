Lopinionista.it - “Senza tempo”, il nuovo singolo di Sick Luke con Izi

foto di Giacomo GianfeliciMILANO – È disponibile da oggi, 7 gennaio, il video ufficiale del” (Carosello Records) di, producer multiplatino che torna a collaborare con il collega e amico di lunga data Izi, uno dei rapper più talentuosi e apprezzati di sempre. I due artisti, già artefici di grandi successi dello streaming come “RALE”, “FACCIO COSE”, “Swisher” e “Pusher”, aprono ilanno con una canzone potente e viscerale che raccoglie in sé il proposito di un grande ritorno sulle scene. Il video di “” vede i due protagonisti del brano,e Izi, affrontare e liberarsi dai propri demoni in cerca di una rinascita.La nuova collaborazione trae Izi arriva a più di due anni dal grande successo di “X2”, l’album manifesto della musica conranea che nel 2022 ha consacrato il giovane producer con un doppio platino, oltre che 6 certificazioni d’oro e 3 di platino per i brani contenuti al suo interno, attestandosi come 7° disco più ascoltato in Italia su Spotify nel 2022, in top10 tra i dischi più venduti dello stesso anno, oggi arrivato a totalizzare nella sua versione deluxe quasi 300 milioni di stream.