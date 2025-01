Ilrestodelcarlino.it - Matelica, boccata d’ossigeno. Primo successo per Ionni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 2025 delsi apre con una grossa. Proprio quello che ci voleva dopo oltre un mese di apnea dovuta a quattro sconfitte consecutive. I tre punti conquistati a Osimo fanno tornare il sorriso in un ambiente calcistico che aveva chiuso l’anno fra tante incertezze. Il nuovo allenatore Ettoreha cominciato a lavorare a pieno ritmo col gruppo durante la sosta natalizia e, se non altro, dal punto di vista dell’impegno e dell’attaccamento alla maglia biancorosso ha già avuto le risposte che cercava. Certamente l’Osimana mastica amaro per le occasioni sfortunate che non le hanno permesso di pareggiare il match, unite a un paio di episodi contestati in area di rigore, ma va dato atto aldi averci creduto fino in fondo. Bene iltempo; più timoroso il secondo, con baricentro troppo basso che ha permesso all’Osimana di salire in cattedra, a conferma del suo spessore tecnico.