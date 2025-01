Biccy.it - Le Zelena hanno rotto: Helena forse squalificata, Zeudi pronta per una nuova ragazza

Prestes eDi Palma, ovvero leufficialmenteha chiarito di non voler avere un rapporto sentimentale condefinendola una “ragazzina prepotente” che deve maturare.ha espresso i suoi sentimenti e dubbi sul loro rapporto, maha ribadito le loro differenze, scegliendo di mantenere solo un’amicizia. Durante il loro ultimo confronto, Miss Italia le ha detto: “Ci sono tante persone che mi domandano perché io te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso. Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù“. E ancora: “Tanti qua dentroil proprio vissuto, la proprio storia, il proprio passato, ma quando tu stai male, stai male e basta, non prendi in considerazione la sensibilità degli altri.