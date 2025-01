Thesocialpost.it - Grave incendio nello stabilimento Mazzocchia: Vigili del Fuoco al lavoro

Un vastoha colpito lo, specializzato nella produzione e vendita di mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, nel pomeriggio di oggi. Le fiamme sono divampate poco dopo le 14 in un’area di produzione situata in via Enrico Fermi, nella zona industriale del capoluogo ciociaro.Colonna di fumo nero visibile a distanzaNel giro di pochi minuti, l’ha generato una colonna di fumo nero denso che ha rapidamente invaso l’area circostante, creando preoccupazione tra i residenti e gli operatori delle aziende vicine. La zona interessata si trova nelle immediate vicinanze della Strada Regionale Monti Lepini, aumentando il rischio di disagi alla viabilità locale.Intervento deidelSul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre deidel, impegnate a contenere le fiamme e a evitare che si propagassero ulteriormente all’interno dello