Accordo tra Ucraina e Russia sullo scambio di prigionieri | Adesso vediamo se Mosca

hanno raggiunto un "preliminare" per effettuare regolari scambi didurante tutto l'anno, concentrandosi sul ritorno deidi guerra gravemente malati e feriti. Lo ha annunciato ieri il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets. Non si tratta ancora di un "annuncio ufficiale, ma vedremo se la parte russa manterrà la parola data", ha precisato Lubinets. Con l'approccio rivisto per la preparazione delle liste di, la priorità verrà ora data a coloro che sono gravemente feriti o gravemente malati, seguiti daiche sono stati in prigionia più a lungo.