Trionfo storico del Vietnam nella Coppa del Sud-Est Asiatico

Ilfesteggia il terzo titolodel Sud-Est, trionfando su una favorita Thailandia in una finale memorabile. Decisivo Rafaelson, primo naturalizzato a vestire la magliaita in partite ufficiali, protagonista assoluto di un successoserata di domenica 5 gennaio, le strade di tutte le principali cittàite si sono riempite di tifosi festanti per il terzo titolo conquistato daldel Sud-Est(ASEAN Championship – Mitsubishi Electric Cup, secondo l’attuale denominazione ufficiale). La compagineita ha infatti conquistato il suo terzo titolo in questo torneo, dopo quelli del 2008 e del 2018, prendendosi una sentita rivincita sugli storici rivali della Thailandia dopo la fine persa nell’edizione del 2022.Ilarrivava a questa competizione dopo un periodo assai tumultuoso: dopo la lunga epopea del tecnico sudcoreano Park Hang-seo, che tra il 2017 e il 2023 ha portato ila raggiungere i migliori risultati calcistici della sua storia, la federazioneita aveva affidato la guida della nazionale maggiore al francese Philippe Troussier, che già dal 2018 lavorava nei settori giovanili, e che soprattutto aveva ottenuto ottimi risultati alla guida del Giappone tra il 1998 ed il 2002, vincendo anche unad’Asia.