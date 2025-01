Tpi.it - Lotteria Italia 2025: tutti i biglietti vincenti, l’elenco completo dei premi

Leggi su Tpi.it

, elencoQuesta sera, lunedì 6 gennaio, dalle ore 20,30 verranno estratti idellache, come da consuetudine, è stata abbinata a un programma televisivo della Rai: “Affari tuoi”, condotto da Stefano De Martino e in onda su Rai 1 dalle ore 20,30. TPI seguirà in diretta l’estrazione. Di seguitodi(prima, seconda e terza categoria) della:1°o € 5.000.000: in aggiornamento.2°o € 2.500.000: in aggiornamento.3°o € 2.000.000: in aggiornamento.4°o € 1.500.000: in aggiornamento.5°o € 1.000.000: in aggiornamento.: idi seconda categoriaDi seguito le serie, i numeri e la località della vendita dei 50estratti di seconda categoria del valore di 50.