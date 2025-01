Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Parlato tanto nello spogliatoio, in due a farlo»

deve metterci la faccia dopo il derby Inter-Milan 2-3 e la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana. Inevitabile che, da capitano, parli nel post partita: lo ha fatto su Inter TV.DECISIVO – La rabbia didopo Inter-Milan: «Dopo il 2-0 non siamo riusciti a essere l’Inter, non abbiamo continuato quello che avevamo fatto prima. Quando loro l’hanno riaperta si è fatto difficile, però la squadra ha avuto le sue occasioni. Sono stati bravi a fare gol quando le hanno avute. Dobbiamo pensare a riposare, però poi la riguarderemo con calma. Vedremo le cose che abbiamo sbagliato, perché quando perdi qualcosa sbagli, e le cose da migliorare. Siamo a metà anno, questa sconfitta deve servire tantissimo per il gruppo per essere più squadra ed essere più solidi in tutti gli aspetti, continuando a pensare agli altri obiettivi».