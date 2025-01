Calciomercato.it - Crociato ko, UFFICIALE: stagione finita per il difensore rossonero

Brutto infortunio nel corso della partita, il club annuncia il tremendo esito: laè giàIl nuovo anno non poteva aprirsi in maniera peggiore. Il club ha infatti ufficializzato l’infortunio e la diagnosi è tremenda: rottura del legamentodel ginocchio destro.Infortunio in casa Bayer Leverkusen (LaPresse) – Calciomercato.itLa primadi Jeanuel Belocian con la maglia rossonera del Bayer Leverkusen si chiude quindi nel modo peggiore. Ilfrancese, acquistato in estate dal Rennes, ha rimediato un grave infortunio nel corso di un’amichevole disputata domenica contro il Rot-Weiß Oberhausen. Una notizia tremenda per il club tedesco e per Xabi Alonso, che non potrà quindi contare sul classe 2005 per il resto della.Bayer Leverkusen,: rottura delper BelocianBelocian,centrale di piede mancino, non è certamente un titolare per il tecnico spagnolo, ma un giovane su cui puntare e da far crescere all’interno della rosa.