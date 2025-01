Terzotemponapoli.com - Berni: “La Fiorentina ha perso perché il Napoli è più forte, ma inaspettate le scelte di Palladino”

Fabrizio, ex calciatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole sulal sconfitta della squadra Viola contro ilal Franchi:“Quanto fatto dacontro ilè stato inaspettato, però c’è da dire anche che la squadra non mi convinceva nemmeno prima, con un centrocampo troppo scoperto. Non mi è parsa comunque la soluzione migliore. Subito dopo il problema di Bove pensavo che il suo sostituto potesse Mandragora, così non è stato.: ”Lahailè più”Poi c’è da dire che lahailè più. Il centrocampo viola è poco strutturato fisicamente e in centrocampo era sempre in inferiorità. Io mi auguro che questa squadra possa virare verso il 4-3-2-1, secondo me l’abito migliore per questa