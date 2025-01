Justcalcio.com - Tuttosport – Conceicao, ansia Juve per gli esami. E arriva il gennaio di fuoco per Motta

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-05 13:04:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di:TORINO – Il mese degliè cominciato nella maniera peggiore. E, già nella giornata odierna, lantus vivrà un altro snodo fondamentale del suo incandescente. Prima ancora di tuffarsi in un poker di grandi appuntamenti in Serie A (Torino, Atalanta, Milan e Napoli) inframezzato dalle ultime due, decisive, sfide (Bruges e Benfica) di Champions League. Già, perché gliin questione – all’indomani della bocciatura incassata in Arabia Saudita nella Supercoppa Italiana – sono quelli strumentali cui si sottoporrà, in mattinata, Francisco Conceiçao. Ovvero la rappresentazione plastica dell’altra brutta notizia portata in Italia da Riad, a fare il paio con l’eliminazione patita per mano di una delle più docili versioni possibili del Milan: l’infortunio del folletto portoghese, finora principale soluzione agli in realtà irrisolti rebus offensivi della creatura di Thiago