Omicidio di Bergamo, Mamadi Tunkara ucciso per una ragazza. Sadate Djiramr fermato al confine: "L'ho ammazzato per gelosia"

– Uno scenario del tutto imprevisto e imprevedibile, proprio come si è conclusa l’accesa discussione: quattro fendenti al petto inferti con un comune coltello da cucina. Tanto sangue e un morto. Ma prima dello svelamento del movente, nel ventaglio delle ipotesi che si rincorrevano per cercare di trovare una risposta a uncosì violento accaduto venerdì pomeriggio (tra le 15 e le 15.30) nelle vie dello shopping di, proprio come via Tiraboschi, tra viavai di passanti e vetrine di negozi, si configuravano altri scenari. Ma non certo quella della. A confermarlo è stato il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota durante la conferenza stampa in Questura in cui ha chiarito alcuni aspetti a iniziare dal movente. A quanto risulta,, 36 anni, originario del Gambia, è statodaDjiram, 28 anni, richiedente asilo del Togo in Italia dal 2024, incensurato (stava completando un percorso di studi per ottenere un diploma di scuola superiore: frequentava di sera l’istituto Mamoli), perché erano interessati alla stessa donna.