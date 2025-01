Rompipallone.it - Juventus, Giuntoli stravolge l’attacco: via Vlahovic, ecco chi arriva

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 5 Gennaio 2025 9:37 di redazionealle prese con le mosse di mercato: rivoluzione in attacco conpronto a partire,chi potrebbereIn seguito alla sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan del neo allenatore Sergio Conceicao ed in seguito ad un periodo completamente in panne anche sotto l’aspetto del campionato in Serie A, ladeve fare i conti con uno scenario intriso di difficoltà.Un momento confusionario che prende sempre di più vita soprattutto in seguito al colpo di grazia rimediato dalla sconfitta a Ryad, nella quale i bianconeri si ritrovavano inizialmente dominatori. Un plot twist che lascia l’amaro in bocca e che fa scattare i campanelli d’allarme all’interno della società.I problemi sono più che evidenti e l’intero staff è intenzionato a rimettere al proprio posto quei cocci sparpagliati qua e là al fine di riscontrare un netto miglioramento e di riportare l’essenza, la lucidità e l’integrezza sotto ogni punto di vista.