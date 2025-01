Lanazione.it - Ecco gli “Sportivi eccellenti“. Premiati atleti, tecnici e società. Grande spazio all’inclusione

Una serata dedicata allo sport, a chi ha ottenuto importanti risultati, ma con la volontà di ribadire i valori dello sport, della sua capacità di promuovere l’ impegno, la dedizione, il sacrificio e la socialità, soprattutto fra i giovani. A teatro Lyrick di Assisi si è tenuto “2024“, promosso dal Comune in collaborazione con il gruppo editoriale Assisi News, per valorizzare lo sport come strumento di aggregazione e coesione sociale: oltre 130 i premi assegnati adsportive del territorio. Fra le realtà premiate, la Sir Safety Perugia Volley come “Squadra dell’anno“. Premi “top“ anche ad Elena Schiattelli (padel), Luca Broccatelli (natural bodybuilding) e Marco Papa (parapendio).anche allesportive e singoli che hanno fatto dello sport uno strumento di inclusione, con testimonianze dirette di chi ha superato limiti fisici e forme di disabilità proprio attraverso la pratica di attività sportive.